SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
22.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
05.10.2023 16:22
, 05.10.2023 16:23
SON GÜNCELLEME
05.10.2023 16:23
Ukrayna: Rusya sivil tesisi bombaladı, 49 kişi öldü
Ukrayna: Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Ukrayna
Rusya
Sıradaki Haber
Karadağ'ın "en tembelleri" belli oldu: 49 gün yattılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak
17:01
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
16:55
Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti
16:53
Tayvan'da Koinu Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü, 304 kişi yaralandı
16:52
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan tutuklandı
16:51
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin konut kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek
Azerbaycan manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Ukrayna: Rusya sivil tesisi bombaladı, 49 kişi öldü
Karadağ'ın "en tembelleri" belli oldu: 49 gün yattılar
ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi