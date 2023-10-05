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Sıradışı
AA 05.10.2023 16:13

Karadağ'ın "en tembelleri" belli oldu: 49 gün yattılar

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı.

Karadağ'ın "en tembelleri" belli oldu: 49 gün yattılar

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 euro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.

Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.

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