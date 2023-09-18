Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

İlk olarak 1990'lı yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde keşfedilen dinozor, adını aldığı paleontolog Barry James tarafından 2000 yılında restore edildi.

Geçen yıl Barry'yi satın alan İtalyan laboratuvar Zoic, 2,10 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğundaki iskelet üzerinde daha fazla restorasyon çalışması yaptı.

Satışın gerçekleşeceği Paris müzayede evi Hotel Drouot'tan Alexandre Giquello, "Bu oldukça iyi korunmuş bir örnek ve oldukça nadir. Kafatası örneğini ele alırsak, kafatasının yüzde 90 oranında tamamlandı, dinozorun geri kalan kısmı (iskeletinin) ise yüzde 80 oranında tamamlandı" dedi.

Satıştan önce ekim ayı ortasında kamuoyuna gösterilecek olan iskeletin 1,28 milyon dolar kadar bir gelir elde etmesi bekleniyor.