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Dünya
Reuters 18.09.2023 10:32

Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

Yaklaşık 150 milyon yıl önceki Geç Jura dönemine ait, alışılmadık derecede iyi korunmuş bir dinozor iskeleti, önümüzdeki ay Paris'te açık artırmada satışa çıkacak.

Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

İlk olarak 1990'lı yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde keşfedilen dinozor, adını aldığı paleontolog Barry James tarafından 2000 yılında restore edildi.

Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

Geçen yıl Barry'yi satın alan İtalyan laboratuvar Zoic, 2,10 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğundaki iskelet üzerinde daha fazla restorasyon çalışması yaptı.

Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

Satışın gerçekleşeceği Paris müzayede evi Hotel Drouot'tan Alexandre Giquello, "Bu oldukça iyi korunmuş bir örnek ve oldukça nadir. Kafatası örneğini ele alırsak, kafatasının yüzde 90 oranında tamamlandı, dinozorun geri kalan kısmı (iskeletinin) ise yüzde 80 oranında tamamlandı" dedi.

Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor

Satıştan önce ekim ayı ortasında kamuoyuna gösterilecek olan iskeletin 1,28 milyon dolar kadar bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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