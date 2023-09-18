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Dünya
AA 18.09.2023 10:06

Brent petrolün varil fiyatı 94,73 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 94,73 dolar

Cuma günü 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 94,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişinde, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerindeki gönüllü kesintiyi uzatmasının ardından yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz açığının genişleyeceği endişesi etkili oldu.

Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerinin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomiye yönelik teşvik politikasının petrol talebinde toparlanmaya yol açacağına dair beklenti ve dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler petrol piyasasında fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Yatırımcılar, bu hafta küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair ipucu vermesi beklenen kararları ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 94,77 ile 94,92 dolar aralığının direnç, 94,31 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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