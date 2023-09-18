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Dünya
The Guardian 18.09.2023 09:17

ABD kayıp F-35 savaş uçağını bulmak için halktan yardım istedi

ABD'li askeri yetkililer, Güney Carolina'da pilotun kendini fırlatmasının ardından izini kaybettikleri savaş uçağının bulunması için halktan yardım istedi.

ABD kayıp F-35 savaş uçağını bulmak için halktan yardım istedi
[Fotograf: Reuters]

Deniz piyade pilotu, Pazar günü öğleden sonra uçtuğu  F-35B Lightning II jetinde sorun çıkması sonrası kendisini uçaktan fırlattı.

Pilot, Kuzey Charleston üzerinde güvenli bir şekilde kurtuldu.

Askeri yetkililer, kaybedilen uçağın aranmasında artık Kuzey Charleston'un kuzeyindeki iki göle odaklanıldığını söyledi.

Binbaşı Melanie Salinas, pilotun saat 14.00 civarında güvenli bir şekilde Kuzey Charleston'a paraşütle atladığını ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu söyledi.

Pilotun adı ve uçakta yaşanan sorunun detayları açıklanmadı.

Yerel kongre üyesi Nancy Mace: “Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl oluyor da takip cihazı yok ve biz halktan bulmalarını istiyoruz" dedi.

Yetkililer, pilotun neden atladığının hala araştırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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