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Dünya
AA 18.09.2023 05:42

Meksika'da eğlence mekanına saldırı: 6 ölü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde silahlı kişilerin eğlence mekanına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da eğlence mekanına saldırı: 6 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Teocaltiche kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin bir eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, ülkenin en güçlü organize suç örgütleri arasında bulunuyor.

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