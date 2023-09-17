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Dünya
AA 17.09.2023 22:09

Kanada'dan Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı sağlayan ortaklığa 24,3 milyon dolar katkı

Kanada'nın Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı sağlayan İngiltere liderliğindeki ortaklığa 24,3 milyon dolar (33 milyon Kanada doları) katkıda bulunacağı açıklandı.

Kanada'dan Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı sağlayan ortaklığa 24,3 milyon dolar katkı
[Fotograf: Reuters]

Kanada hükümetince yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Bill Blair'in Lydd Askeri Eğitim Kampı'nı ziyareti sırasında 24,3 milyon dolar değerindeki desteği duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, desteğin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kısa ve orta menzilli hava savunma füzesi ve ilgili sistemleri sağlayan ortaklığa yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu ortaklığı Haziran 2023'te İngiltere liderliğinde Danimarka, Hollanda ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin kurduğu bilgisi verilen açıklamada, ortaklığın Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasına destek olmak üzere "acil ihtiyaç duyulan" hava savunma füzelerinin sağlanmasına yardımcı olmayı amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, desteğin Başbakan Justin Trudeau'nun Haziran 2023'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıkladığı Ukrayna'ya askeri yardım için 500 milyon dolarlık fonun bir parçası olarak finanse edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'nın hava savunması da dahil olmak üzere "en acil" savunma ihtiyaçlarına yanıt vermesine yardımcı olmak için müttefikleri ve ortaklarıyla "yakın bir şekilde" çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Savunma Bakanı Blair, kararla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanada ve İngiltere, Rusya'nın yasa dışı ve haksız işgaline karşı kendini savunmak için mücadele eden Ukrayna'nın yanında yer almaktadır. Kanada olarak, Ukraynalıların cesaretini ve gücünü takdir ediyor ve onları savaşıp kazanmaları için ihtiyaç duydukları kapsamlı askeri yardımla desteklemeye devam edeceğiz."

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