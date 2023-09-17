Macaristan ve Slovakya, Ukrayna tahılının ithalatına yönelik kendi yasaklarını uygulayacak

AB Komisyonunun Ukrayna'dan AB ülkelerine tarımsal ürün ithalatına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin süresini uzatmama kararının ardından Macaristan ve Slovakya hükümetlerinden açıklama geldi.

Macaristan ve Slovakya, Ukrayna'dan ithal edilecek tahıl ve diğer gıda ürünlerine yönelik kendi yasaklarını uygulayacağını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 16 Eylül'de X'te yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun kararına atfen "Brüksel'deki bürokratlar Avrupalı çiftçilerin sorunlarını bir kez daha görmezden geliyor." ifadelerine yer vererek, Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın Ukrayna'dan yapılan ithalata yönelik yasağı ulusal düzeyde uzatacağını kaydetti.

Orban, paylaşımında, "Meseleyi kendimizin ele alma zamanı geldi. Ukrayna'nın Afrika'ya yönelik tarım ürünleri Orta Avrupa pazarlarına akın ediyor." ifadelerini kullandı.

Macaristan hükümeti, Facebook'ta yaptığı paylaşımda ise Ukrayna'dan tahıl, kolza ve ayçiçeği tohumu, bazı et ürünleri, bal ve yumurta gibi 24 ürünün ithalat edilmesinin yasakladığını duyurdu.

Slovakya hükümetince yapılan açıklamada da, Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği tohumu olmak üzere 4 ürünün ithalatının yasaklandığı bildirildi.

Slovakya Başbakanı Ludovit Odor, Facebook'ta yapılan paylaşımda, söz konusu kararın "çiftçilere karşı adil olabilmek ve Slovak pazarı üzerindeki baskıyı önlemek" için alındığını kaydetti.

AB Komisyonunun Ukrayna tahılına yönelik kararı

AB Komisyonu, 15 Eylül'de yayımladığı açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünleri ihracatına yönelik uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin 15 Eylül'de sona ereceği anımsatılmıştı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Ukrayna'nın etkili tedbirleri yürürlükte olduğu ve tam olarak çalıştığı sürece herhangi bir kısıtlama uygulamaktan kaçınacaktır." ifadesi yer almıştı.

Böylece, AB'nin Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna tahılı ithal etmemelerini sağlayan kararı sona ermişti.

Özellikle, Polonya ve Macaristan, çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına kısıtlamanın uzatılmasını istiyordu.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya, AB'nin karar almaması halinde kısıtlamaları tek taraflı uzatabileceklerini açıklamıştı.

Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, 15 Eylül'de söz konusu AB Komisyonu kararının açıklanmasının ardından, "Komisyon, Ukrayna tahılına uygulanan yasağı uzatmıyor, biz kendimiz uzatacağız." ifadesini kullanmıştı.