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Dünya
AA 18.09.2023 08:26

Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan arazilerindeki Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tırlarının eş zamanlı geçişinin sağlandığını duyurdu.

Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 07.00 sıralarında Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçin-Hankendi yollarından ICRC tırlarının eş zamanlı geçişi sağlandı. Ağdam-Askaran-Hankendi yolu açık ve işlevseldir, öyle de olmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın ilkeli, adil, meşru ve geri dönülemez tutumudur" dedi.

Uluslararası toplumun, Azerbaycan tarafından herhangi bir ablukanın uygulanmadığına bir kez daha şahit olduğunu belirten Hacıyev, şunları ifade etti:

"Ama Ermenistan ve yasa dışı kukla rejimin, lobi grupları ve bazı Batılı yozlaşmış politikacılar ve ön yargılı medyanın halkı yanılttığı, abluka tiyatrosunu sahnelediği, insani meseleleri militarize ettiği ve siyasallaştırdığı görüldü. Maskeler yırtılıyor, gerçekler kalıyor. Azerbaycan'da gri bölgelere yer yok."

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yolunda, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyordu.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyordu.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklarda kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata izin vermeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyordu.

Azerbaycan Kızılayının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırının geçişine ise henüz olanak sağlanmış değil. Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında 20 günden fazladır bekletilen tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

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