Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2023 10:23

Güney Kore, yeraltı sığınaklarını hedef alan füzeler için 218 milyon dolar yatırım yapacak

Güney Kore, yeraltı sığınaklarında saklanan düşmanları hedef alan füzelerin daha ileri versiyonunun geliştirilmesi için 218 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı.

Güney Kore, yeraltı sığınaklarını hedef alan füzeler için 218 milyon dolar yatırım yapacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), 218 milyon dolarlık yeni bir yatırım açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yatırımın, Güney Kore'nin kendi geliştirdiği ve "yeraltı sığınaklarını hedef alan füzeler" olarak bilinen "Kore Taktik Karadan Karaya Füze'nin" ikinci versiyonunun geliştirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

DAPA'dan bir yetkili de Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu füzelerin Kuzey Kore'nin yeraltına sakladığı silahları hedef alacağını kaydetti.

Söz konusu projenin, 2027 sonuna kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 94,73 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personelden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
11:17
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
11:11
İstanbul'da okul servis araçlarına denetim
11:06
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:40
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
10:37
Dinozor 'Barry' Paris'teki müzayedede satışa çıkıyor
UNESCO, Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti
UNESCO, Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti
FOTO FOKUS
Ahırkapı açıklarında iki geminin çarpışması kamerada
Ahırkapı açıklarında iki geminin çarpışması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ