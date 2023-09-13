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Dünya
Reuters, Metro 13.09.2023 11:23

Meksika parlamentosunda 'uzaylı cesetleri' açıldı

Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi.

Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom [yosun] madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler" dedi.

Olağanüstü iddialar, tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması sırasında ortaya atıldı.

Meksika parlamentosunda 'uzaylı cesetleri' açıldı
Meksika parlamentosunda 'uzaylı cesetleri' açıldı

Maussan, örneklerin, Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini söyledi.

Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde, kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı.

Maussan, "Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız" dedi.

Duruşmada ufologa, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında ifade veren eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı.

Duruşmada daha önce, bir savaş uçağı tarafından çekilen bulutların üzerinde süzülen 11 ayrı ışığın videosu da dahil olmak üzere çok sayıda askeri görüntüleri gösterildi.

Aralarında ABD'li kongre üyesi Tim Burchett'in de bulunduğu bazıları nesnelerin dünya dışı kökenlere sahip olduğuna inanırken, diğerleri bunların daha çok gizli askeri operasyonlar olduğunu savunuyor.

Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında konuşan UFO ihbarcısı David Charles Grusch, hükümetin sağlam uzaylı araçlarına dair kanıtları sakladığını iddia etti.

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