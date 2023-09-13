ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti

Yasa tasarısı, aleyhteki 3 oya karşın lehteki 410 oy ile Temsilciler Meclisi'nden geçti.

İran'a silah ithalatı ve ihracatına kısıtlama getirilmesine dair yasa tasarısı, füze ve drone üretimiyle bunların ihracatında rol alan yetkilileri hedef alıyor.

Tasarıda ayrıca "insan hakları ihlallerinde bulundukları ve terörü destekledikleri" gerekçesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında olduğu bazı üst düzey hükümet yetkililerine yaptırımlar öngörülüyor.

Temsilciler Meclisinden geçen tasarının yasalaşması için Senato'da kabul edilip daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayından geçmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi, İran'ı kınadı

Temsilciler Meclisinde kabul edilen 2 ayrı karar tasarısında ise İran'ın, Bahai azınlık gruba yönelik "hak ihlalleri" ve Mahsa Emini'nin ölümü ve devamındaki protesto gösterilerine müdahaleleri kınandı.

Cumhuriyetçiler, çoğunluğu oluşturdukları Temsilciler Meclisinde insan hakları ihlalleri ve füze programına ilişkin İran'a karşı karar tasarılarını geçiriyor.

Öte yandan, ABD yönetimi, İran ile anlaşmaya varılan tutuklu takasının uygulanabilmesi için İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının kullanımına yaptırım muafiyeti getirmişti.