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Dünya
TRT Haber 13.09.2023 11:00

Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak

Milli savunma sanayii güçlendikçe birçok ülkenin tercihi de Türkiye oluyor. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türk savunma sanayiinin yükselişiyle ilgili yazı yayımladı. Körfez ülkelerinin bir numaralı tercihinin Türkiye olduğu vurgulandı.

Türk savunma sanayii yükselişte: Hedef 10 milyar doları aşmak

Türk savunma sanayiinin yükselişi sürüyor.

Körfez ülkelerinin de savunma sistemlerine ilgisi artıyor.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi bu ilgiyi konu aldı.

Hazırlanan makalede, 2018 ve 2022 yılları arasında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türk savunma sanayii ürünlerinin en büyük müşterileri olduğu belirtildi.

Katar TB2 SİHA'ları satın alan ilk Körfez ülkesi oldu

Türkiye'nin 2014'ten bu yana bölgedeki başlıca müttefiki olan Katar'ın, TB2 SİHA'ları satın alan ilk Körfez ülkesi olduğuna işaret edildi.

Makelede, Türkiye'den en çok askeri sistem alan ülkelerin Suudi Arabistan ve BAE olduğu kaydedildi. Ayrıca Umman'a zırhlı araç, Kuveyt'e de TB2 satışına ilişkin anlaşmalara değinildi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim son 20 yılda katlanarak arttı.

Ekvador'a ilk büyük satış

Son olarak Otokar'ın ürettiği Kobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Ekvador askeri yetkililerine teslim edildi.

Türk savunma sanayii Ekvador'a ilk büyük satış gerçekleştirdi
Türk savunma sanayii Ekvador'a ilk büyük satış gerçekleştirdi

Ülkeye Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik aracın daha geleceği duyuruldu. Böylece Türk savunma sanayi Ekvador pazarına da girmiş oldu.

Hedef 10 milyar doları aşmak

2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapan Türk savunma sanayii,bunu 2022'de yüzde 36 artırarak, 4 milyar 300 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Sektörün ana hedefi, en kısa sürede 10 milyar doların üzerine çıkmak.

ETİKETLER
Savunma Sanayii İnsansız Hava Aracı (İHA) SİHA Bayraktar BAE Suudi Arabistan Katar Birleşik Arap Emirlikleri Umman
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