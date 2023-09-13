Çin'de 2. kayıp bakan vakası: Savunma Bakanı'ndan haber alınamıyor

"Çin Savunma Bakanı Li Şangfu nerede?"

Ülke basını, bu soruya yanıt arıyor. Li, en son 29 Ağustos’ta Pekin’de düzenlenen bir forumda konuştu.

Çinli Bakan, sonrasında hiçbir etkinliğe katılmadı, kamuoyu önünde görülmedi.

Pekin sesizliğini koruyor

Konuyla ilgili Pekin yönetiminden henüz resmi açıklama yapılmadı.

15 gündür kendisinden haber alınamayan bakan Li’nin, gözaltında olabileceği iddia ediliyor.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, mart ayında Savunma Bakanlığı görevine atanmıştı.

Eski dışişleri bakanının da nerede olduğu bilinmiyor

Bakan, Rus füze sistemleri alımından dolayı ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Li’nin bir anda ortadan kayboluşu, akıllara eski Dışişleri Bakanı Çin Gang’ı getirdi.

Bir ay boyunca kayıplara karışan Çin Gang, daha sonra bakanlık görevinden alınmıştı.

[ilgili-haber-784048}

Ülkenin eski dışişleri bakanının nerede olduğu ya da neden görevden alındığıysa hala belirsizliğini koruyor.