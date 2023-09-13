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Dünya
AA 13.09.2023 11:20

ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci öldü

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 öğrenci öldü
[Fotograf: AA]

ABD'de St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının, eyalete bağlı Greensburg kasabasındaki St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı.

Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkilileri, olayın yaşandığı okulun öğrencisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

St. Helena Parish Polis Şefi Nat Williams, gözaltına alınan zanlı hakkındaki suçlamaların açıklanacağını aktardı.

ABD'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırılarda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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