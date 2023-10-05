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Dünya
AA 05.10.2023 15:41

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konuldu ve ülke dışına çıkışına izin verilmedi.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi
[Fotograf: AA]

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "dolatebahar.ir" internet sitesine ait Telegram hesabından paylaşılan habere göre, su kaynaklarının yönetimi konusunda uluslararası sempozyuma katılmak için Guatemala'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Ahmedinejad, istihbarat güçleri tarafından engellendi.

Söz konusu haberde, "Kendilerini istihbarat ve güvenlik yetkilisi olarak tanıtan kişiler, bugün İmam Humeyni Havaalanı'na gelerek Ahmedinejad'ın pasaportuna el koydu ve İran milletinin hizmetkarının Guatemala'ya gitmesini engellediler." ifadelerine yer verildi.

İran'ın İttilaat gazetesi ise güvenlik yetkililerinin, Ahmedinejad'a "uluslararası yaptırımlardan kaynaklı tutuklanma ihtimali" ile Guatemala'daki "istikrarsız güvenlik ve siyasi koşullar" nedeniyle ülke dışına çıkmamasını tavsiye ettiğini aktardı ve Ahmedinejad'ın ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Tahran-Washington arasında tutuklu takasının yapıldığı 18 Eylül'de ABD vatandaşlarının İran'da "haksız yere" tutuklanmalarındaki rolleri nedeniyle eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı ve İran İstihbarat Bakanlığını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Ahmedinejad İran'da 2005-2013 arasında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. ABD yönetimi, 2007'de İran'da kaybolduğu açıklanan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson ile ilgili dönemin cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İstihbarat Bakanlığını suçluyor.

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