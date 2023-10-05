Fransa'da Danıştay yeşil alana kurulması planlanan rüzgar santrali projesini iptal etti

Liberation gazetesinin haberine göre, Danıştay, Combray kenti yakınlarında yeşil alana kurulması planlanan rüzgar santrali için çevreye zarar vereceği gerekçesiyle itiraz eden çevreci derneklerin lehine karar verdi.

Her biri 150 metre yüksekliğindeki 8 rüzgar türbini kurulmasını içeren projeyi, ülkenin en yüksek idari mahkemesi konumundaki Danıştay, bölgenin peyzajı ve oradaki tarihi yapılara ciddi zarar vereceği gerekçesiyle iptal etti.

Çevreci dernekler, Fransız ünlü yazar Marcel Prous'tun memleketinin olduğu yere kurulması planlanan türbinlerin iptali konusunu Versay Mahkemesine taşımış, ancak mahkeme santralin kurulması lehine karar vermişti.

Dernekler, daha sonra yerel mahkemenin kararını Danıştay'a taşımıştı.