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Dünya
AA 05.10.2023 13:26

Kenya'da hastalanan 95 öğrenciye, yapılan testlere rağmen teşhis konulamadı

Kenya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 95 öğrenciye, yapılan testlere rağmen ne olduğu bulunamadı.

Kenya'da hastalanan 95 öğrenciye, yapılan testlere rağmen teşhis konulamadı

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Susan Nakhumicha, öğrencilere şimdiye dek yapılan 5 testte hiçbir bulguya rastlayamadıklarını ve daha fazla inceleme için ek örneklerin başkent Nairobi'deki tesislere gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde felç ve titreme gibi rahatsızlıklarının olduğu görülen öğrencilerin okuduğu Eregi Kız Lisesi'nde eğitimin sürdürülmesi tartışmalara yol açtı.

Çoğu veli çocuklarını okuldan alırken, bakanlık yetkilileri ise eğitimin devam etmesini istedi.

Anne ve babaların hastanedeki endişeli bekleyişleri sürerken, bazı uzmanlar rahatsızlığın öğrencilerin vücudundaki elektrolit seviyesindeki dengesizlikten kaynaklanmış olabileceği yorumunu yaptı.

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