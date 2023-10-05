Tayvan'da Koinu Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü, 304 kişi yaralandı

Günün erken saatlerinde güneydeki Cape Eluanb bölgesinde karaya ulaşan Koinu Tayfunu nedeniyle Ada'da eğitime ara verildi, iş yerleri kapatıldı.

Tayvan İtfaiyesi, Tayçung kentinde bir kişinin hayatını kaybettiği, Ada genelinde 304 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tayfun nedeniyle çok sayıda ağaç sökülürken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

Tayvan Meteoroloji Dairesi, tayfunun rüzgar hızının saatte 173 kilometreye çıktığına işaret ederek toprak kaymasına karşı uyarıda bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı, Ada'dan yapılacak yerel ve uluslararası çok sayıda uçuş ile feribot seferlerinin askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Koinu Tayfunu'nun hafta sonunda Çin'in güneyinde etkili olması bekleniyor.