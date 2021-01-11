Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları 21 bin 477'ye, ölü sayısı da 507'e çıktı.

Salgının artması sebebiyle alınan tedbirler de artırıldı.

Polis sözcüsü Paul Nyathi, ülkede, cenaze merasimlerinin ve ailelerin birbirlerini ziyaret etmelerinin yasaklandığını açıkladı.

Geleneksel cenaze merasimlerine göre ölünün doğduğu yere gömülmesi adetinin de yasaklandığı bilgisini paylaşan Nyathi, ölen kişinin vefat ettiği bölgede defnedileceğini sözlerine ekledi.