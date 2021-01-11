Aşılama süreci ilk olarak başkent Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda gerçekleştirilecek, ardından ülkenin diğer şehirlerinde de devam edecek.

Başbakan Rama ve Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu düzenledikleri basın toplantısında aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. Aşı kampanyasına "Arnavutluk gülümsüyor" adının verildiğini belirten Rama, bugün için yüzlerce kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Aşıda öncelik sağlık personeli

Başbakan Rama, ay başında, Pfizer/BioNTech aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin sağlandığını duyurmuştu.

Arnavutluk yetkililerine göre, aşı ücretsiz olacak ancak zorunlu olmayacak. Aşı öncelikli olarak sağlık personeli ve ardından öğretmenlere, sahada görev yapan polislere ve 75 yaşın üzerindeki vatandaşlara vurulmaya başlanacak.

