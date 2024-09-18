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Dünya
AA 18.09.2024 11:44

Zimbabve kuraklık nedeniyle yaklaşık 200 fili kesip etini halka dağıtacak

Zimbabve, şiddetli kuraklığın yol açtığı gıda kıtlığına karşı halkına besin sağlamak için yaklaşık 200 fili kesip etini vatandaşlara dağıtmayı planladığını açıkladı.

Zimbabve kuraklık nedeniyle yaklaşık 200 fili kesip etini halka dağıtacak
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Zimbabve'nin vahşi yaşam otoritesi, kuraklığın ardından aç kalan halk için yaklaşık 200 filin kesilerek etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını, bunun aynı zamanda ülkedeki parkları kalabalıktan arındırma çalışmalarına da katkıda bulunacağını bildirdi.

Bazı çevreciler, gıda sağlamanın daha iyi yolları olduğunu savunarak kararı eleştirirken bazıları da fillerin turistleri ülkeye çekmede önemli bir unsur olduğunu belirterek kararı kınadı.

Zimbabve'de 84 binden fazla fil bulunuyor.

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