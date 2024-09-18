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Dünya
AA 18.09.2024 11:24

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus, Kalkilya, Selfit, Beytullahim ve El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kent ve beldelerindeki baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri bu baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 770'e ulaştı.

İsrail askerlerinden Nablus'taki Yusuf Makamı'na baskın

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin girişini güvence altına almak amacıyla Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskına karşı çıkan Filistinli gençlere yoğun göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu olaylarda gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinliye müdahale etmeye çalışan Kızılay ekiplerinin İsrail askerlerince engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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