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Dünya
AA 18.09.2024 10:14

Kamal Harris'ten, Donald Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski Başkan Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Kamal Harris'ten, Donald Trump'a "geçmiş olsun" telefonu
[Fotograf: Reuters]

The Hill gazetesinin haberine göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan Kamala Harris, geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için Trump'ı aradığını söyledi.

Harris, Donald Trump'la görüşmesinde, ABD'de "politik şiddete yer olmadığı" söylemini yinelediğini kaydederek, "Bu seçimde ve bu yarışta olmamın birçok nedeni var ve bunlardan biri de demokratik yollarla demokrasimiz için mücadele etmek. Politik şiddete hayır" dedi.

Trump'tan, "Keşke Biden beni aramasaydı" şakası

Trump da yaptığı açıklamada, Biden ve Harris'in kendisini aradığını ve konuşmalarında "çok nazik" olduklarını belirtti.

Biden'ın telefon görüşmesinde kendisine "Olanlardan dolayı üzgünüm" dediğini aktaran Trump, "Bana karşı çok nazikti dün. Bir yandan kendi kendime 'Keşke aramasaydı' diye düşündüm. Çünkü çok nazikti" dedi.

Trump, Harris'in de telefon görüşmesi boyunca "nazikçe" konuştuğunu vurgulayarak, "Ama gerçek şu ki rakip tarafından saygı duyulan insanlara sahip olmalıyız" ifadesini kullandı.

Olay

Donald Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" olarak nitelemişti.

16 Eylül'de hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

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