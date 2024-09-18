Kuzey Kore, kuzeydoğu yönüne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, yerel saatle 07.00 sularında Kuzey Kore'nin Kaechon bölgesinden kuzeydoğu yönüne doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze ateşlediği belirtildi.
Füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe katettiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore'nin Kuzey'in bu eylemlerini şiddetle kınadığı bildirildi.
Güney Kore ve Japonya, 12 Eylül'de Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.