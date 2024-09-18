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Dünya
AA 18.09.2024 09:06

ABD'de bazı eyaletlerde seçim görevlilerine şüpheli paketler gönderildi

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Posta Dairesi, 17 eyalette seçim görevlilerine gönderilen şüpheli paketleri araştırıyor.

ABD'de bazı eyaletlerde seçim görevlilerine şüpheli paketler gönderildi

Federal dedektifler topladıkları paketlerden bazılarının "bilinmeyen bir madde" içerdiğini açıkladı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

AP haber ajansı, Alaska, Georgia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, Rhode Island, Iowa, Mississippi, Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Tennessee ve Wyoming'deki seçim yetkililerine paketler gönderildiğini bildirdi.

"Bazı mektuplarda bilinmeyen bir madde vardı"

FBI ve ABD Posta Dairesi, kaç paket gönderildiğini, bunların arkasında kimin olduğunu ve motivasyonlarını anlamaya çalıştıklarını açıkladı.

Kurumlar, CBS News'e yaptıkları açıklamada, "Bazı mektuplarda bilinmeyen bir madde vardı. Her olaya müdahale etmek ve paketleri güvenli bir şekilde toplamak için kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Colorado Eyalet Sekreteri Jena Griswold, X hesabından yaptığı açıklamada, paketleri gönderen kişinin kendilerine "ABD Hain Eliminasyon Ordusu" diye hitap ettiğini söyledi.

En az dört eyaletteki yetkililer, paketlerde bulunan maddelerin herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Oklahoma'da Seçim Kurulu, maddenin un olduğunu söyledi.

Demokrat Partili Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, CBS'e verdiği demeçte, ofisinin ve kendisinin sesli mesaj, e-posta ve sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, bunların "arttığını" söyledi.

ABD seçim ofislerine daha önce de şüpheli postalar gönderilmişti.

Geçen Kasım ayında Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki ofislere fentanil veya diğer maddeler içeren zarflar gönderilmişti.

Federal dedektifler, ABD eski başkanı Donald Trump'a 'suikast girişimi' olduğunu düşündükleri olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyorlar.

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