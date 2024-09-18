Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 18.09.2024 07:51

Mevcut bir aşının tek dozu maymun çiçeği enfeksiyonunu önleyebilir

Yeni bir araştırmaya göre, mevcut bir aşının tek bir dozu maymun çiçeği (Mpox) virüsüne karşı koruma sağlayabiliyor.

Mevcut bir aşının tek dozu maymun çiçeği enfeksiyonunu önleyebilir

Temmuz 2022'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan edilen maymun çiçeği virüsünün yayılması yavaşlayabilir. 

DSÖ, o dönemde ikinci veya üçüncü nesil çiçek aşılarının hedefli kullanımını önermişti, ancak bu yaklaşıma dair klinik veya gerçek veriler sınırlıydı.

Çiçek hastalığı, maymun çiçeği ile ilişkili bir viral hastalık olup, aşı ile önlenebiliyor.

Kanada’da yapılan bir gözlemsel çalışmada, tek doz MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) aşısının maymun çiçeğini önlemede yüzde 58 oranında etkili olduğu tespit edildi.

Ontario Halk Sağlığı ve Toronto Üniversitesi'nden Dr. Christine Navarro’nun liderliğindeki ekip, çalışmanın gözlemsel veriler üzerinden yapıldığını, ancak bu verilerin acil durumlarda önemli çözümler sunabileceğini belirtti.

Araştırmada, aşı olan 3 bin 204 erkek, aşı olmamış diğer 3 bin 204 erkekle karşılaştırıldı.

Çalışma sürecinde, aşı olan grupta 21 maymun çiçeği vakası görülürken, aşısız grupta 50 vaka tespit edildi.

Aşılamadan sonraki ilk 14 gün içinde enfeksiyon oranında bir düşüş görülmedi, bu durum bağışıklık yanıtının gelişmesi için zaman gerektiği şeklinde yorumlandı.

Kanada’da iki doz halinde uygulanan bu aşının daha fazla yaygınlaştırılması ve risk altındaki topluluklara erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Araştırma, "British Medical Journal"da yayımlandı.

ETİKETLER
Aşı Çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kanada Maymun Çiçeği
Sıradaki Haber
İnsan vücudunda 3 bin 600 gıda ambalajı kimyasalı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:09
ABD'de bazı eyaletlerde seçim görevlilerine şüpheli paketler gönderildi
09:01
44 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 293 gözaltı
09:11
İnsan vücudunda 3 bin 600 gıda ambalajı kimyasalı bulundu
07:42
Instagram'dan 'genç hesabı' uygulaması: Reşit olmayan kullanıcılara yeni kısıtlamalar
09:09
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
08:05
İki sincap trendeki yolculara saldırdı, sefer iptal oldu
İstanbul'dan dolunay manzaraları
İstanbul'dan dolunay manzaraları
FOTO FOKUS
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ