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Dünya
AA 04.07.2023 00:06

Zelenskiy'den "İyi ki doğdun Amerika" başlıklı yazı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla özgürlük ve bağımsızlığa işaret ederek, "NATO ve Batı ile entegre edilmiş Ukrayna, özgürlüğün kazanmaya devam edeceğinin ve barışın galip geleceğinin garantisidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den "İyi ki doğdun Amerika" başlıklı yazı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Wall Street Journal gazetesinde, "İyi ki doğdun Amerika" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ABD'nin kurucularının, "özgürlük ve bağımsızlık" adına verdikleri mücadeleye değinen Zelenskiy, bu kapsamda ABD'nin 4 Temmuz 1776'daki Bağımsızlık Günü ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022 tarihi arasında bağ kurdu.

Zelenskiy, "Amerikalılar, bugün özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kutlarken, bizler de sizlerle birlikte bu kutlamaya katılıyor ve Ukrayna'nın her bir karışının, bizi yok etmeye çalışan zalim tiranlıktan kurtulduğu günü tasavvur ediyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD'nin desteklerinden dolayı minnettarız"

Ukrayna'nın özgür ve "Amerikan Devrimi sırasında şekillenen idealler tarafından yönetilen Batı'nın bir parçası olmak" istediğini vurgulayan Zelenskiy, bağımsızlığını kazandığından beri ülkesinin her zaman demokrasiyi savunduğunu ve "diğer Avrupa ülkeleriyle özgür bir dünyada" yaşama çabası içinde olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, "NATO ve Batı ile entegre edilmiş Ukrayna, özgürlüğün kazanmaya devam edeceğinin ve barışın galip geleceğinin garantisidir." mesajını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin, özgürlüğe verdiği destek ve bu konuda örnek teşkil ettiği için ABD'ye minnettar olduğunu belirtti.

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Vladimir Zelenskiy ABD NATO Ukrayna
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