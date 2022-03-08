Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenskiy, "Tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı.

"Ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da"

Zelenskiy, "Onlar bize, baışçıl halka daha fazla saldıracak" ifadelerini kullandı ve "Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor, ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı'da" dedi.

Ayrıca Zelenskiy videomesajında şunları da söyledi:

"13 gün vaatler duyduk, 13 gün bize havada yardım edileceği, uçakların olacağı, bize teslim edileceği söylendi."

“Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor. Ukrayna’daki ölümler işgalcilerin suçu ama sorumluluk Batı’da.”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı liderlerine seslendi.https://t.co/Ko6rbMujdE pic.twitter.com/CaEZAvV7Nt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

Geçici ateşkes başladı

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibarıyla başladı.