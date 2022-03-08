Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus general Vitaly Gerasimov öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü duyuruldu.
2. Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın yasa dışı ilhakında yer aldığı belirtilen Gerasimov'un, Ukrayna'da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutan olduğuna işaret edildi.
41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.
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