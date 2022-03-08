Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı
[Fotoğraf: Reuters (aRŞİV)]
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.
Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.
BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.
BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Kiev Moskova Polonya Rusya Son Dakika Ukrayna
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