Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir bir video mesaj yayımladı.

Brüksel'de bugün düzenlenecek üç zirveye işaret etti. NATO Liderler Zirvesi ile Avrupa Birliği ve G7 Zirvesi'nin önemine değinen Zelenskiy, Batı'ya seslendi.

"Ciddi adımların atılmasını bekliyoruz"

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sadece bir başlangıç. Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız. Dünya, bu savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı, özgürlüğü destekleyen herkese minnettarım ancak savaş devam ediyor. Üç önemli zirvede ciddi adımların atılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Tüm insanlar savaşa karşı çıkmalı"

Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı yapan Zelenskiy, "Tüm insanlar savaşa karşı çıkmalı. Barış için dışarı çıkın. Meydanlarda, sokaklarda Ukrayna'yı destekleyin" dedi.