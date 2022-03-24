Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz COVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.

Somali'de 26 bin 400 COVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

