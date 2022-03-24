Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz COVID-19 aşısı gönderdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz COVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.
Somali'de 26 bin 400 COVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Somali
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