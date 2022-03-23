Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Zelenskiy, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

Putin'le görüşme çağrısını yineledi

Zelenskiy, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenskiy, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

Japonya Parlamentosuna hitap etti

Japon Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, Japon halkının Ukrayna'ya sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Japonya'nın, Rusya'ya "Asya'da yaptırım uygulayan ilk ülke" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "yaptırım ve baskıların sürmesini" istedi ve "baskıların, barışı yeniden sağlayabileceğine" olan inancını dile getirdi.

"Rusya'nın nükleer silah kullanmayacağının garantisi var mı?"

Ülkedeki nükleer santrale saldıran Rus güçlerinin "nükleer atık bölgesini savaş alanına çevirdiğini" kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna üzerinde "kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını" kaydetti.

Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer silah kullanmayacağının garantisi var mı?" diye sordu:

"Japonya, Rusya'ya yönelik ticari ambargo uygulasın. Her biriniz Çernobil’in ne olduğunu, nasıl tehdit oluşturduğunu çok iyi biliyorsunuz. Rusya bir nükleer santrali savaş meydanına dönüştürdü. Topraklarımızda tehdit altında olan 4 nükleer santral var. Bu 15 radyasyon enerji bloku oluşturuyor. Rusya’nın nükleer silahı kullanmayacağının bir garantisi var mı? Saldıran bir ülkeye öyle bir ceza getirmeli ki bir daha hiç kimse saldırmayı başlatmayı aklının ucundan bile getirmesin."

Zelenskiy, Ukrayna'da "hiç kimsenin güvende olmadığını" dile getirerek krize karşı aldığı hamlelerde "işlevsizliğine" dikkati çektiği Birleşmiş Milletlerin (BM) reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Çevrim içi konuşan ilk yabancı lider

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaklaşık 40 benzer hitabın yapıldığı parlamentoya, çevrim içi konuşan ilk yabancı lider oldu.

Ukrayna liderinin konuşmasının akabinde Japon milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. Burada konuşan Danışman Meclisi Başkanı Santo Akiko, "Rusya'nın saldırılarının ülkesinde affedilmeyeceğini" belirterek Ukrayna halkına desteğin günden güne arttığını dile getirdi.

Başbakan Kişida Fumio, yaklaşık 500 milletvekilinin katıldığı hitap sonrası düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yardımları artıracaklarını ve Rusya'ya yaptırımı genişleteceklerini söyledi.