Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 22:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
[Fotoğraf: AP]
Reuters, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katılacağını duyurdu.
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Etiketler: Vladimir Zelenskiy NATO Ukrayna Rusya
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