Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız
[Fotoğraf: AA]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını duyurdu.
Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.
Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini duyurdu.
Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Emmanuel Macron Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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