Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Kremlin Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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