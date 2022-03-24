Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci için 9 tahliye koridorundan 7'sinin kullanıldığını söyledi.
"Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık"
Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 912 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını belirten Vereşçuk, "Kiev Bölgesi'nden 919, Gülaypole şehrinden 51, Rubejnoye, Lisiçansk, Severodonetsk, Kremennaya şehirlerinden de 672 kişiyi tahliye ettik. Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık" dedi.
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