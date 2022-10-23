Zelenskiy, Telegram hesabından Rusya-Ukrayna savaşının 242. gününde görüntülü mesaj paylaşarak savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki insanları yok etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın ölüm ve yıkım getirdiği her yerde normal hayata dönüyoruz. Bu tam olarak Ukraynalıları ilgilendiriyor. Ukrayna'nın olduğu yerde hayat asla durmaz. Ama Rusya nereye giderse gitsin, arkasında toplu mezarlar, işkence kampları, yıkılan şehirleri ve köyleri, mayınlı arazileri, yıkılan altyapıları ve doğal afetleri bırakıyor."

Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını ve nükleer tehdit konusunu ele aldığını belirtti.

"Artık dünyanın mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerekiyor"

Kimsenin bugün Rusya'ya inanmadığını dile getiren Zelenskiy, "Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki radyasyon felaketi ile ilgili şantaj yapan Rusya'ydı. Bu, Rus füzelerinin özellikle Ukrayna nükleer tesisleri üzerindeki yörüngesidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus güçlerini, kontrol ettikleri Herson bölgesindeki Kakhova Barajına mayın döşemekle ve Ukrayna'da yasak silahları kullanmakla suçlayarak, "Artık dünyanın (Rusya'ya) mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın bugün sadece Ukrayna'ya değil, tüm dünyaya nükleer şantajı yapmaya devam ettiğini belirten Zelenekiy, dünya ülkelerinin buna yaptırım gibi çeşitli yollarla tepki vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü bizi ne kadar güçlü desteklerlerse, bu savaş ve olası Rus tehditleri o kadar erken sona erecektir." yorumunda bulundu.