Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ile Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Austin ile 21 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

Şoygu, bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'yı ele almıştı.