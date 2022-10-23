Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü
[Fotograf: AA]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Lecornu telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı aktarılan açıklamada, "bu durumun ileride kontrolsüz şekilde gerginleşebileceği" vurgulandı.
Açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Rusya
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