Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'nin Kismayo şehrinde bir otele saldırı düzenlendi
[Fotograf: TRT Haber]
Somali'nin Kismayo şehrinde bir otele saldırı düzenlendi ve patlama sesleri duyuldu.
Yerel basında yer alan haberlere göre, şehirdeki Tawakal adlı işlek bir otelde önce patlama sesleri duyuldu ardından saldırganlar otelin içine girdi.
Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çatışmalar devam ediyor.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Etiketler: Somali
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