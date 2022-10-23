Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 14:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü.
İrkutsk Valisi Igor Kobzev, uçağın iki katlı bir binaya çarptığını açıkladı.
Rus yetkililer, kazada 2 pilotun öldüğünü duyurdu.
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. İki pilotun hayatını kaybettiği kazanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/kPfHDqjor2 pic.twitter.com/DAvfLHcXDN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2022
Bundan 6 gün önce, Su-34 tipi bir savaş uçağı da Ukrayna yakınlarındaki Yeysk şehrinin güneyinde bir apartmana çarpmıştı. Söz konusu kazada en az 15 kişi ölmüştü.
Etiketler: Rusya Son Dakika Uçak Kazası
Son Haberler
- 14:54
- 14:36
- 15:02
- 14:20
- 14:02
Sıradaki Haber
Etiyopya'da binlerce kişi "Batı müdahalesini" protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz