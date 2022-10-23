İrkutsk Valisi Igor Kobzev, uçağın iki katlı bir binaya çarptığını açıkladı.

Rus yetkililer, kazada 2 pilotun öldüğünü duyurdu.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. İki pilotun hayatını kaybettiği kazanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/kPfHDqjor2 pic.twitter.com/DAvfLHcXDN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2022

Bundan 6 gün önce, Su-34 tipi bir savaş uçağı da Ukrayna yakınlarındaki Yeysk şehrinin güneyinde bir apartmana çarpmıştı. Söz konusu kazada en az 15 kişi ölmüştü.