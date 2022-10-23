İslam Toplumu Millî Görüş tarafından her sene yapılan Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın finali, 2 yıllık pandemi arasından sonra Almanya’nın Bielefeld kentinde yüz yüze yapıldı.

2 bin 500 kişilik salondaki finale 10-13 ve 14-18 yaş grupları katıldı.

Öğrenciler, yıl boyunca Avrupa ülkelerindeki farklı elemelerden geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada; 10-13 yaş grubunda Hamburg'dan Bünyamin Haydar, 14-18 yaş grubunda da Hannover'dan İsmail Durhan birinci seçildi.

Jüride İslam Toplumu Milli Görüş Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turan, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Hafız Mutesam El Asali, Köln Merkez Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci ile Zagreb İslam Merkezi İmam Hatibi Hafız Aziz Alili yer aldı.

Her yıl düzenlenen yarışmaya Avrupa'daki çok sayıda Müslüman yoğun ilgi gösteriyor.