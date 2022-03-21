Zelenksiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasının başında Zelenskiy, "Dostlarım, şimdi korkmayın, bizim 25 gündür duyduğumuz şeyi duyacaksınız. Bu sese artık hepimiz alıştık." diyerek siren sesi kaydını açtı.

“Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en korkunç savaştır.”



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. pic.twitter.com/ZGneP1aUx4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 21, 2022

Siren sesi için, "Siz bunu yalnızca 20 saniye dinlediniz, bizse bunu saatlerce, günlerce, haftalarca dinliyoruz. Bizim insanlarımız bunu her zaman duyuyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, sesin ardından Ukraynalıların, çocukları ve ihtiyarları alıp sığınaklara koştuğunu söyledi.

"Bizim insanlarımız açlıktan, susuzluktan ölüyor."

Zelenskiy, "Sizin yaşadığınız gibi yaşamak bizim için imkansız. Çünkü burada hayatımız için savaşıyoruz. Biz işgalcilere karşı savaşımızı sürdürüyoruz. Onlar bizim sivillerimizi öldürüyorlar... Bizim insanlarımız açlıktan, susuzluktan ölüyor." diye konuştu.

"Avrupa'nın bir parçasıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Biz Ukraynalılarız, biz Avrupa'nın bir parçasıyız." dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Bugün biz savaş meydanlarında kendi özgürlüğümüz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.