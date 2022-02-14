Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy 16 Şubat'ı "Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan etti
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.
16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" dedi.
ABD medyasında Başkan Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.
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