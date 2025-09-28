Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
AA 28.09.2025 12:17

Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyurdu

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracını (İHA) kullandığını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

Zelenski, saldırıda özelikle başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktararak, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını vurguladı. Zelenski, şunları kaydetti:

"Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsünün binası hasar gördü. Kiev'de şu ana kadar 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil dört kişi hayatını kaybetti."

Zelenski, mesajında, savaşı sona erdirmek üzere Rusya'yı diplomasi yapmaya "zorlamak" için bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini belirtti.

Rusların bu saldırıyı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında düzenlediğine dikkatini çeken Zelenski, "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Rusya
