Dünya
AA 28.09.2025 10:42

Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne 100 bini aşkın kişi katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonuyla, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe 100 bini aşkın kişi katıldı.

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan katılımcılar, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.

Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atıldı, "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır", "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eylemciler, yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyarıldı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek, "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar." dedi.

Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.

