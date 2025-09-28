Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
AA 28.09.2025 10:35

Hindistan'daki siyasi parti mitinginde çıkan izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Hindistan'daki siyasi parti mitinginde çıkan izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Karur'da oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde meydana gelen izdihamda ölü sayısı artıyor.

Hint basınındaki haberlere göre polis, kalabalığın yoğunlaştığı noktada bazı kişilerin bayılmasıyla paniğin başladığını ve izdihamın tetiklendiğini bildirdi.


Yetkililer, 10 bin kişinin katılımı beklenirken alana yaklaşık 30 bin kişinin geldiği bilgisini paylaştı.

Eyalet Başbakanı Muthuvel Karunanidhi Stalin, düzenlediği basın toplantısında, izdihamda ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 51 kişinin yaralandığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dün akşam çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Hindistan
