Malezya, BM'de veto hakkının sınırlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı

Hasan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu değerlendirdi.

BM'nin 80. yılını kutlamanın, "boş hissettirdiğini" belirten Hasan, "Filistin'in işgaline son veremediğimiz için kendimizi tebrik etmeli miyiz?" ifadesini kullandı.

Hasan, İsrail'e yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, İsrail'in işgaline karşı somut adımlar atılması ve bağımsız Filistin Devleti için uzun dönem destek vermeye hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Katar'a saldırısının "başka bir devletin egemenliğinin ihlali ve tüm uzlaşma çabalarına hakaret" olduğunu belirten Hasan, "Tüm zulüm Filistin'le başlamış olabilir ancak Filistin'le sona ermeyecek. Orta Doğu, bölge sakinleri için daha tehlikeli hale geldikçe yankılarını dünyanın her yerinde hissedeceğiz." diye konuştu.

Hasan, İsrail-Filistin meselesinde yalnızca iki devletli çözüme destek vermenin yeterli olmadığını ifade ederek, ülkesinin, Filistin halkına destek vermeye bağlılığını yineledi.

Malezya Dışişleri Bakanı Hasan, Malezya'nın BM'de vetonun kaldırılması ya da hiç değilse sınırlanmasına ilişkin bir reform gerektiğini vurgulayarak, BM Genel Kuruluna yetkinin "geri gelmesi gerektiğini" dile getirdi.